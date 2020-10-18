القوات اليمنية المشتركة تسيطر على مواقع عدة في محافظة الضالع

القاهرة – سبوتنيك. وأبلغ مصدر عسكري يمني وكالة سبوتنيك، بأن "القوات المشتركة أطلقت، اليوم الأحد، عملية واسعة في جبهة مُريس بمديرية قَعطَبة شمال الضالع، شاركت فيها مختلف الوحدات العسكرية، بهدف التقدم إلى مدينة دمت".
© Photo / Joint forces Dallaa
وأشار إلى إحراز القوات المشتركة تقدما في ميسرة جبهة مريس حيث استعادت مواقع في عدد من المناطق، وسط مواجهات مستمرة.
وكانت القوات الحكومية قد سيطرت، وفي 22 آب/أغسطس الماضي، إثر عملية واسعة، على قريتي الزِيلة والقُهرة وموقعي الخزان والسبعة وغيرهما شمال وغرب منطقة مُريس شمالي الضَالِع، حسبما أفاد حينها مصدر عسكري يمني لوكالة سبوتنيك.
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