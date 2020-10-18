القوات اليمنية المشتركة تسيطر على مواقع عدة في محافظة الضالع

القاهرة – سبوتنيك. وأبلغ مصدر عسكري يمني وكالة سبوتنيك، بأن "القوات المشتركة أطلقت، اليوم الأحد، عملية واسعة في جبهة مُريس بمديرية قَعطَبة شمال الضالع، شاركت فيها مختلف الوحدات العسكرية، بهدف التقدم إلى مدينة دمت".

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وأضاف أن القوات تمكنت خلال العملية من السيطرة على مواقع في قريتي محقن وبيت مدرة، وموقعي خَارم وظَهر الحِمار في قرية العِرفَاف.

وأشار إلى إحراز القوات المشتركة تقدما في ميسرة جبهة مريس حيث استعادت مواقع في عدد من المناطق، وسط مواجهات مستمرة.

وكانت القوات الحكومية قد سيطرت، وفي 22 آب/أغسطس الماضي، إثر عملية واسعة، على قريتي الزِيلة والقُهرة وموقعي الخزان والسبعة وغيرهما شمال وغرب منطقة مُريس شمالي الضَالِع، حسبما أفاد حينها مصدر عسكري يمني لوكالة سبوتنيك.