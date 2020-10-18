الداخلية المصرية تكشف حقيقة فيديو سيارة الشرطة المتداول

وجاء في البيان أنه "زُعم في الفيديو المتداول قيام أهالي أحد الأشخاص متهم فى واقعة مقتل أحد جيرانه بالاستعانة برجال الشرطة لتمكينهم من العودة لمنزلهم، ولكن بعد الفحص تبيّن أن الواقعة متعلقة بحدوث مشاجرة ومتوفى بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، بسبب لهو الأطفال بين كلٍ من (صاحب محل، وعامل) أطلق خلالها الأخير عيار خرطوش محدثا إصابة الأول التي أودت بحياته وتم ضبطه".

وتابعت البيان: "كما تبيّن أن واقعة الفيديو المشار إليها حدثت إثر قيام أهل المتهم بترك محل سكنهم خشية حدوث تداعيات مع أهل المجنى عليه، وتوجه بعضهم لإحضار بعض متعلقاتهم، مما أدى لاستياء أهلية المتوفى وحدوث مشادة كلامية بين الطرفين".

وأضاف: "وفور تلقى شرطة النجدة بلاغا بالواقعة انتقلت سيارة النجدة "التى ظهرت بمقطع الفيديو" بمشاركة قوة من وحدة مباحث قسم شرطة الأهرام، وتم السيطرة على الموقف دون حدوث مشاجرات أو تعدى من الطرفين".

وأضافت وزارة الداخلية المصرية في بيانها أنه تم اتخاذ الإجراءات القانوينة، والتنبيه على أهلية المجنى عليه بضبط النفس والالتزام بالطرق الشرعية.