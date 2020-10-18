ارتفاع إجمالي الدين الأردني بنسبة 11% في 7 أشهر

وأظهرت الإحصاءات على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، اليوم الأحد، أن الدين الداخلي للأردن في نهاية يوليو تموز بلغ 18.9 مليار دينار والدين الخارجي نحو 14.5 مليار دينار.
ويعادل الدين العام الأردني 107.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، بحسب قناة المملكة الأردنية.
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