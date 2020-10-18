وزير الخزانة الأمريكي: نتطلع لمزيد من الرحلات بين تل أبيب والمنامة

القاهرة- سبوتنيك. وقال منوتشن، فور وصوله إلى مطار حمد، على رأس وفد أمريكي إسرائيلي يزور البحرين اليوم الأحد "نتطلع لمزيد من هذه الرجلات في الاتجاهين (تل أبيب والمنامة)".
© REUTERS / Tom Brenner
وتوجه وفد إسرائيلي أمريكي مشترك إلى البحرين، صباح اليوم الأحد، على متن أول رحلة تجارية رسمية بين تل أبيب والمنامة، للتوقيع على إعلان سلام بين البحرين وإسرائيل، ضمن اتفاق الجانبين على إقامة علاقات طبيعية.
ويترأس الوفد الإسرائيلي رئيس مجلس الأمن القومي مائير بن شبات، وعضوية مدير عام وزارة الخارجية ألون أوشبيز، ونائب مدير عام مكتب رئيس الوزراء رونين بيرتس، فيما يرأس الوفد الأمريكي وزير الخزانة ستيفين منوتشين ومبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط آفي بيركوفيتش.
ويشمل الإعلان التوقيع على ستة ملاحق تتعلق بالعلاقات بين البحرين وإسرائيل في مجالات مختلفة مثل الرحلات الجوية وتأشيرات السفر.
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