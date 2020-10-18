حزب "أزرق أبيض" يهدد نتنياهو بانتخابات مبكرة

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "قناة كان"، أمس السبت، بأن حزب "كاحول لفان/أزرق أبيض" أمهل حزب "الليكود" (الاثنان ضمن الائتلاف الحاكم في إسرائيل) حتى نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لإقرار الميزانية العامة لعام 2021 بالقراءة الأولى، وإلا سيصوّت ضد أي قرار حكومي في الكنيست.

وذكرت القناة العبرية أن حزب "أزرق أبيض" بزعامة وزير الدفاع، بيني غانتس، لا يرى في مواقف رئيس الوزراء، رئيس حزب "الليكود" الحاكم، نتنياهو، أي بوادر مرونة في التعاطي مع أكثر الملفات سخونة بين الحزبين، وهو إقرار الميزانية للعام 2020/2021.

ونقلت القناة عن مصادر في "أزرق أبيض" أن الحزب لن ينتظر إلى الموعد المنصوص عليه للمصادقة على الميزانية، وهو الرابع والعشرين من شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وسبق لوزير المالية يسرائيل كاتس، إنه "في حال لم تسمح الأمور بالعمل مع أزرق أبيض في الحلبة السياسية فسنذهب إلى انتخابات".