وتحمل الرحلة التي وصلت اليوم الأحد، رقم رقم (973) في إشارة إلى رمز الاتصال الدولي بالبحرين.
ويترأس الوفد الإسرائيلي رئيس مجلس الأمن القومي مائير بن شبات، وعضوية مدير عام وزارة الخارجية ألون أوشبيز، ونائب مدير عام مكتب رئيس الوزراء رونين بيرتس، فيما يرأس الوفد الأمريكي وزير الخزانة ستيفين منوتشين ومبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط آفي بيركوفيتش.
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وصوت الكنيست الإسرائيلي، يوم الخميس، بأغلبية على اتفاق التطبيع مع الإمارات ليصبح نافذا وفق القانون الإسرائيلي.
وكانت الإمارات والبحرين وإسرائيل وقعتا في البيت الأبيض برعاية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 15 أيلول/سبتمبر الفائت، اتفاقيتي لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
من جانبها، انتقدت القيادة الفلسطينية بشدة الاتفاق الإماراتي والبحريني مع الإسرائيلي؛ وقالت، "كل ما جرى في البيت الأبيض، من توقيع اتفاقيات بين دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وسلطة الاحتلال الإسرائيلي، لن يحقق السلام في المنطقة".
كانت هذه تفاصيل خبر وفد إسرائيلي أمريكي يصل إلى البحرين في أول رحلة رسمية بين تل أبيب والمنامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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