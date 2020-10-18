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مسؤول تونسي: العودة للحجر الصحي واردة

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جاء ذلك في تصريح لموقع "شمس إف إم"، السبت، أوضح فيه أن "كل الحلول واردة  في ضوء تواصل تفشي المستجد بهذا النسق".

© Sputnik . Mariam Gdira

وتابع: "يتم دراسة كل المقترحات حسب تطور الحالة الوبائية ولا يوجد شيء ممنوع رغم أن كل بلدان العالم لم تفرض مجددا الحجر الصحي".

جدير بالذكر أن وزارة التربية التونسية، قد أعلنت الثلاثاء الماضي أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد وسط التلاميذ والمعلمين في البلاد بلغ أكثر من ألف حالة.

وبحسب صحيفة "الشروق" التونسية، نشرت وزارة التربية إحصائيات إصابات فيروس كورونا في الوسط المدرسي منذ بداية الدراسة إلى يوم الاثنين 12 أكتوبر/تشرين الأول.

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وأشارت الإحصائيات التي نشرتها وزارة التربية التونسية، إلى أن عدد المؤسسات التربوية التي سجلت بها إصابات بكوفيد-19 بلغت 492 مؤسسة تربوية.

وكانت السلطات الصحية في تونس قد وسعت مؤخرا من نطاق حظر التجول الليلي المفروض في البلاد، بسبب انتشار فيروس كورونا إلى 6 محافظات و26 مدينة.

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