شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. هبوط أرضي يتسبب في إخلاء برج تجاري بـ«الخبر» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تسبب هبوط أرضي في إخلاء برج تجاري على امتداد طريق الخبر- الدمام، وجرى إخلاؤه بالكامل من الموظفين حرصًا على سلامتهم.

وهرعت فرق من الهلال الأحمر والدفاع المدني للموقع، حيث تبين من المعاينة المبدئية وجود تلفيات وشروخ عرضية وهبوط أرضي بمواقف السيارات الخاصة بالموظفين – وفقاً لصحيفة “اليوم”-.

Advertisements

وذكر مصدر يعمل في البرج المقابل للبرج المتضرر، أن صافرات الإنذار انطلقت لديهم وتم إخلاء الأبراج المجاورة للبرج المتضرر، وعند خروجهم لاحظ تضرر جميع المركبات في مواقف البرج المتضرر.