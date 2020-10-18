الحكومة السودانية تطلق عدة خطط لمكافحة الفقر

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الأحد، مشيرة إلى قول لينا الشيخ محجوب، وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لدى مخاطبتها الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على الفقر بقاعة الصداقة الذي نظمته مفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر تحت شعار "معا لتحقيق عدالة اجتماعية وتنمية متوازية".

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وقالت "بالرغم من التحديات التي مرت بالبلاد خلال هذا العام إلا أننا سعينا مع زملائنا لتحقيق الربط والتنسيق، الذي كان قائما"، مشيرة إلى أن "هذا العام مثل تحديا على الجميع وبالأخص على الفئات الأكثر هشاشة من الفقراء ومحدودي الدخل وضحايا الحروب".

وتابعت: "الطريق الذي رسمه شهداء ثورة ديسمبر/ أيلول المجيدة بدمائهم سيجعلنا نصبوا إلى فجر جديد للسودان، الذي نريده"، مشيرة إلى أن "آخر هذه التحديات تمثل في كارثة الفيضانات والسيول التي عانى منها المواطنون ونتج عنها تدمير أجزاء كبيرة من مدنهم وقراهم وأشياء قيمة بما فيها منازلهم و متاجرهم ومزارعهم".

وقالت إن تراجع الدخل بشكل مباشر أو غير مباشر له أثر مباشر في زيادة أعداد الفقراء، ودعت إلى ضرورة إيجاد إطار مركزي موحد مع التركيز على المجموعات الأكثر تهميشا وتضررا مثل (النساء والأطفال) مع وجود حلول مستدامة.