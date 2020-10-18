انطلاق وفدين إسرائيلي وأمريكي للبحرين في أول رحلة تجارية بين تل أبيب والمنامة

© AFP 2020 / MARWAN NAAMANI

القدس– سبوتنيك. وكشف مراسل سبوتنيك عن "إقلاع الطائرة الإسرائيلية المتوجهة إلى البحرين في أول رحلة تجارية رسمية بين البلدين".

وأوضح أن "الوفد الإسرائيلي يترأسه رئيس مجلس الأمن القومي مائير بن شبات، ومدير عام وزارة الخارجية ألون أوشبيز، ونائب مدير عام مكتب رئيس الوزراء رونين بيرتس، بينما يرأس الوفد الأمريكي وزير الخزانة ستيفين منوتشين ومبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط آفي بيركوفيتش".

ويسافر المندوبون إلى المنامة في رحلة تابعة لشركة العال تحمل رقم 973 وذلك في إشارة إلى كود الاتصال الدولي بالبحرين. وستعبر الطائرة المجال الجوي السعودي وذلك في تسهيل من المملكة التي تقاوم حتى الآن مناشدات واشنطن لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.