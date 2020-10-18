التحالف العربى يعلن إطلاق مليشيا الحوثى صاروخا من صنعاء وسقوطه فى صعدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف العربى العقيد الركن تركى المالكى، إن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت صباح اليوم الأحد، صاروخا باليستيا من محافظة صنعاء وسقط بعد إطلاقه بمسافة 159 كم داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة، وأشار العقيد المالكي - في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - إلى استمرار المليشيا الحوثية في انتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائيا على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة المئات من المدنيين. وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

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