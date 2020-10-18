شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تسجل 204 إصابات جديدة بفيروس كورونا مقابل شفاء 188 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر فى إحاطة صحفية حول آخر مستجدات فيروس كورونا اليوم الأحد، تسجيل 204 إصابات جديدة بالفيروس المستجد، مقابل تعافى 188 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة واحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي حالات الوفاة منذ انتشار الجائحة 224 حالة.

وشددت وزارة الصحة، على ضرورة تقيد الجميع بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الارشادات.

كما تهيب بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي والجسدي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة.