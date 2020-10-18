شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في سلطنة عمان تقترب من الـ 110 آلاف حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العمانية في إحاطة صحفية حول آخر مستجدات فيروس كورونا اليوم الأحد، اقتراب الإصابات المؤكدة بالفيروس المستجد من 110 آلاف حالة، لتسجل 109.953 إصابة، مقابل تعاف 95.624 حالة، بعد تماثلهم للشفاء، ووفاة 1.101 حالة منذ بدء تفشى الوباء في البلاد.

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة العمانية، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة وصل لـ105890 إصابة والوفيات ارتفع لـ1038 بنسبة 98ر0% والمتعافين /92840/ لتصل نسبة الشفاء إلى 6ر87%.، وفق ما نشرت وسائل إعلام عمانية.

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وشددت وزارة الصحة في سلطنة عمان، على ضرورة تقيد الجميع بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الارشادات.

كما تهيب بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي والجسدي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة.