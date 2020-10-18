شكرا لقرائتكم خبر عن منها جلطات القلب.. «النمر» يحذر من أضرار «الشيشة» على صحة الإنسان والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
حذّر الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من المعسل (الشيشة)، مشيراً إلى أنها تؤدي إلى مجموعة من الأضرار.
وقال النمر عبر تغريدة عبر حسابه في تويتر : المعسل (الشيشة) يومياً يزيد من: ارتجاع المريء والكحة وضيق التنفس والخفقان وارتفاع ضغط الدم والتهاب اللثة وتساقط الأسنان وجلطات القلب والدماغ.
وأضاف: ارتفاع الضغط وعدم التحكم فيه يؤدي إلى: صعوبة الدخول في النوم، وقصر مدة النوم وتقطعه، والخفقان، والكوابيس والأحلام المزعجة، ونوبات ضيق التنفس.
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