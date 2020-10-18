شكرا لقرائتكم خبر عن «الجمارك» تكشف عن قيمة واردات المملكة من الحديد والصلب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت بيانات رسمية صادرة عن الهيئة العامة للجمارك، أن واردت المملكة من الحديد والصلب في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بلغت نحو 11.8 مليون طن، بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 23.4 مليار ريال.
وأوضحت البيانات أن واردات المملكة من الحديد والصلب تراجعت 3.5 مليون طن، بنسبة 22.8 % منذ بداية 2020 حتى 30 (سبتمبر) الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، البالغة 15.3 مليون طن، بقيمة 31.4 مليار ريال- وفقاً لـ” الاقتصادية”-.
واستوردت المملكة منتج الحديد والصلب من عدة دول شملت الصين، اليابان، الإمارات، الهند، ألمانيا، عمان، السويد، كوريا الجنوبية، البحرين، الولايات المتحدة، الأردن، مصر، إندونيسيا، ماليزيا، البرازيل، تايوان، فرنسا، إسبانيا، الأرجنتين، وبريطانيا.
يشار إلى أن حجم الاستثمارات في قطاع الحديد والصلب في السعودية بلغ نحو 50 مليار ريال، فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية للقطاع نحو ما يقارب 13 مليون طن سنويا، وفقا للمؤتمر السعودي الدولي الأول للحديد والصلب.
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