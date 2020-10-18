شكرا لقرائتكم خبر عن «هواوي» تطلق هاتفها الجديد nova 7.. المزايا والسعر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت شركة هواوي مؤخراً عن هاتفnova 7 SE 5G Youthالذي انطلق برقاقة معالجDimensity 800U، والذي يستبدل إصدار الشركة السابقnova 7 SEالذي جاء بمعالجKirin 820.

ينطلق هاتفnova 7 SE 5G YouthبشاشةLCDبحجم 6.5 إنش، وجودة عرضFullHDبلس، وهي المواصفات ذاتها التي قدمت من هواوي في إصدارها السابقnova 7 SE.

كما يأتي هاتفnova 7 SE 5G Youthبنظام تشغيلAndroid 10، مع واجهةEMUI 10.1، وبطارية بقدرة 4000mAh، مع منفذUSB-C، وتقنية الشحن السريع بقدرة 40W.

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ويضم هاتفnova 7 SE 5G Youthإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، ومستشعرmacroبدقة 2 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، كما يضم الهاتف كاميرة أمامية في ثقب الشاشة بدقة 16 ميجا بيكسل.

ويتميز هاتفnova 7 SE 5G Youthبمستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف، كما ينطلق بنموذج واحد مميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت إلا أن الهاتف لا يدعم التخزين الخارجي، أيضاً يضم رقاقة معالجDimensity 800U.

ومن المقرر أن ينطلق هاتفnova 7 SE 5G Youthفي السوق الصيني بعدد 4 من الاختيارات في الألوان هم الأسود، الأخضر، والبنفسجي، وأيضاً الأبيض المتدرج، على أن يتوفر الهاتف بسعر 340 دولار، أو 290 يورو.