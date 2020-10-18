وأشار البنك إلى أن احتياطياته من العملة الأجنبية جيدة جدا، مؤكدا تمكنه من تجاوز الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد.
© AP Photo / John Minchillo
وأضاف أن "سعر الصرف ثابت ولم يتغير، وأن سياسته النقدية واضحة وشفافة، علما أن احتياطياته من العملة الأجنبية جيدة جدا، وفقا لجميع المؤشرات الدولية وبما يمكنه من تجاوز الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد".
ودعا البنك المركزي وسائل الإعلام إلى "اعتماد المصادر الخاصة بالبنك المركزي حصرا بهذا الخصوص".
كانت هذه تفاصيل خبر بيان مطمئن من البنك المركزي العراقي حول سعر الصرف والاحتياطي الأجنبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.