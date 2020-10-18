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بيان مطمئن من البنك المركزي العراقي حول سعر الصرف والاحتياطي الأجنبي

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وأشار البنك إلى أن احتياطياته من العملة الأجنبية جيدة جدا، مؤكدا تمكنه من تجاوز الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد.

© AP Photo / John Minchillo

وقال البنك، في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز"، إن التصريحات التي انتشرت مؤخرا بخصوص تخفيض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار تمثل وجهة نظر من صرح بها ولا تمثل الموقف الرسمي للبنك المركزي، وقد رافق ذلك عدد من الإشاعات التي أطلقها المضاربون وهو ما أثر على السعر مؤقتا.

وأضاف أن "سعر الصرف ثابت ولم يتغير، وأن سياسته النقدية واضحة وشفافة، علما أن احتياطياته من العملة الأجنبية جيدة جدا، وفقا لجميع المؤشرات الدولية وبما يمكنه من تجاوز الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد".

ودعا البنك المركزي وسائل الإعلام إلى "اعتماد المصادر الخاصة بالبنك المركزي حصرا بهذا الخصوص".

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