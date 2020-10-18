القبض على 8 "إرهابيين" شمالي العراق

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وقالت الوكالة في بيان، إن "مفارزها المتمثلة بمديرية استخبارات نينوى في وزارة الداخلية، ألقت القبض على ثمانية إرهابيين بمناطق متفرقة من محافظة نينوى، مطلوبين وفق أحكام المادة 4/ إرهاب لانتمائهم لعصابات "داعش" الإرهابية عملوا في ما يسمى "ديوان الجند" ضمن ولايتي دجلة ونينوى في "داعش" الإرهابي بصفة مقاتلين ووحدات الإسناد تحت كنى وأسماء مختلفة".

وأضافت الوكالة، أنهم "اعترفوا من خلال التحقيقات معهم بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية وتنفيذهم عدة عمليات إرهابية أثناء سيطرة داعش على المحافظة قبل عمليات التحرير، حيث تم تدوين أقوالهم وإحالتهم للقضاء لإكمال أوراقهم التحقيقية لينالوا جزاءهم العادل". وفقا لـ"السومرية نيوز".

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.