وبحسب صحيفة "النهار" الجزائرية قال بوزيد: "كانت لدينا أرقام الإصابات في منحى تنازلي لكن الآن هي في تصاعد للأسف".
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ودعا بوزيد المواطنين إلى الوقاية والحذر والعمل على اتخاذ الإجراءات الوقائية الاحترازية من فيروس كورونا.
ولفت الوزير الجزائري إلى أن معدل 200 إصابة غير مقلق حاليا لكن يجب التقيد بالإجراءات الصحية الوقائية.
وقال إن الجزائر لديها حوالي 7 أشهر خبرة في محاربة الفيروس وهذا ما يسمح لنا بالتعامل الجيد مع الوضعية الصحية.
وكانت الجزائر قد رفعت الجمعة الماضية الحظر على إقامة صلاة الجمعة في المساجد، والذي كانت قد فرضته سابقا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد – 19".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة الجزائري: إصابات كورونا لدينا في تصاعد ويجب على المواطنين الحذر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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