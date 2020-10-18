شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة والخارجية المصرية تنظمان سلسلة ندوات بعنوان إنقاذ تعددية الأطراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم الأمم المتحدة في مصر بالشراكة مع وزارة الخارجية المصرية سلسلة فعاليات على مدار الأسبوع القادم، ضمن احتفالات المنظمة بالذكرى السنوية الـ75 لإنشاء الأمم المتحدة، تبدأ سلسلة الندوات اليوم 18 أكتوبر بندوة افتراضية بالتعاون مع المجلس المصري للشئون الخارجية وبمشاركة نخبة من الدبلوماسيين والأكاديميين والشباب لمناقشة موضوع "إنقاذ تعددية الأطراف".

ولفت بيان الأمم المتحدة الى ان الندوة ستتناول كيف سلطت جائحة كوفيد-١٩ الحاجة إلى تعددية أطراف شاملة ومتجددة وما هي الأشكال الجديدة للتعاون الدولي التي ستنشأ في زمن ما بعد كوفيد-١٩؟ وكيف يمكن أن نجعل النظام المتعدد الأطراف أكثر قوة وفعالية وشمولا"

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ويتحدث في الندوة ريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر وعمرو موسى، وزير خارجية مصر الأسبق، والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية والسفير جوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة إلى مصر

والدكتور بهجت قرني، مدير منتدى الجامعة الأمريكية في القاهرة، وأستاذ العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي بالجامعة الأمريكية في القاهرة السفيرة هاجر الإسلامبولي، مساعد وزير خارجية مصر الأسبق

السبد لؤي رضوان، مهندس بيئي مصري شاب، اختارته الأمم المتحدة ضمن مجموعة القادة الشباب من أجل أهداف التنمية المستدامة لعام ٢٠٢٠ ويدير الندوة، السفير د. محمد منير زهران، رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية.