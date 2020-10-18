تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى ذى قار بالعراق خلال 24 ساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر طبى عراقى اليوم الأحد، بتسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى محافظة ذى قار العراقية خلال الـ(24) ساعة الماضية، وقال المصدر - فى تصريحات لقناة (السومرية نيوز) - "إن محافظة ذي قار سجلت، اليوم، 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد". ويبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العراق 420303 إصابات، ومجموع حالات الشفاء 353962، فيما يبلغ إجمالي حالات الوفاة 10142، بحسب أحدث موقف وبائي لوزارة الصحة.

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