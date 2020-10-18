شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد دبى وأشقاؤه في صورة نادرة من الطفولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحظى أفراد العائلات الحاكمة بمختلف الدول العربية والأوروبية، والتى تنعم بنظام حكم ملكى أو ملكى دستورى أو حكم اتحادى، باهتمام ملايين المعجبين حول العالم، ما يجعل وسائل الإعلام العالمية تسلط الأضواء على تفاصيل حياة المشاهير من أفراد العائلات، ومن بين هؤلاء الذين يتصدرون اهتمام الصحف والمواقع الإخبارية الإقليمية والعالمية، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولى عهد مدينة دبى الإماراتية.

وفى هذا الصدد، انتشرت صورة نادرة خلال مرحلة الطفولة لولى عهد دبى، وأشقائه، حيث نشرت إحدى الصفحات المهتمة بشئون العائلة الحاكمة فى الإمارات، عبر موقع "إنستجرام"، صورة قديمة لأبناء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، والتى لاقت تفاعلًا كبيرًا من مستخدمى الموقع الشهير.



ولى عهد دبى وأشقائه فى مرحلة الطفولة

وتداولت صورة أبناء حاكم دبى، وكتب فى التعليق عليها لتوضيح الأشخاص الظاهرين بها، "من اليمين، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولى عهد دبى، والشيخ سعيد بن محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبى، والشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبى للإعلام، والشيخ الراحل راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم".

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ويشار إلى أنه قبل عدة أيام، كان قد أكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى رئيس المجلس التنفيذى، رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء، أن مكانة دولة الإمارات فى مجال استكشاف الفضاء تترسخ يوما تلو الآخر بمشاريع نوعية تسارع بها الخطى فى بداية مسيرة طموحة، هدفها الإسهام فى صنع مستقبل مشرق للمنطقة والمشاركة فى كتابة فصول مهمة من تاريخ العالم لاسيما فيما يتعلق بالسعى إلى تحقيق اكتشافات علمية تعين الإنسان على الوصول إلى نوعية حياة أفضل.

وحينها نقلت وكالة الأنباء الإماراتية، أن ذلك جاء خلال الزيارة التى قام بها إلى مركز محمد بن راشد للفضاء، حيث استعرض مستجدات العمل فى إطار استراتيجية المركز الجديدة 2021-2031، وما تتضمنه من خطوات ومشاريع هدفها ترجمة رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، لمستقبل قطاع الفضاء الإماراتى، وإسهامات الدولة فى مجال علوم وأبحاث الفضاء، وسبل ترسيخ ريادتها الإقليمية، وتعزيز مكانتها العالمية فى هذا المجال.