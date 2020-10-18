شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المرحلة الثانية من عملية "الوعد الصادق" بالعراق والقبض على 28 بالبصرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى، اليوم الأحد، إلقاء القبض على 28 مطلوبا للقضاء خلال المرحلة الثانية من عملية "الوعد الصادق" التى انطلقت اليوم فى محافظة البصرة، وذكرت الخلية ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) ـ أن قيادة عمليات البصرة والقطعات الملحقة، شرعت، اليوم، بعملية الوعد الصادق المرحلة الثانية الصفحة الأولى وعلى محورين الشمالي الدير والقرنة، والجنوبي الزبير وسفوان". وأضاف البيان أن "القوة المنفذة للواجب، ألقت القبض على 28 مطلوبا وفق مواد قانونية مختلفة، فيما ضبطت بندقية نوع كلاشنكوف ومخزنين بندقية دون اطلاقات، حيث اتخذت الإجراءات القانونية بحق المطلوبين وتعاملت مع المواد المضبوطة أصوليا، ومازالت العملية مستمرة".

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