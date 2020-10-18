شكرا لقرائتكم خبر عن رواد المسجد الحرام يعبرون عن سعادتهم بعودة الصلاة بعد 7 أشهر منع.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافدت جموع المصلين لأداء صلاة الفجر اليوم الأحد، عقب انتهاء قرار تعليق حضور المصلين إلى الحرمين الشريفين، الذي استمر أكثر من 7 أشهر، معبرين عن سعادتهم الكبيرة بالعودة للصلاة في المسجد الحرام، مشيرين إلى أن مشاعرهم لا توصف ولا يمكن التعبير عنها بالكلمات.

ونشر الحساب الرسمي لرئاسة شئون الحرمين عبر موقع "تويتر"، أول مقطع فيديو لعودة الصلاة بالمسجد الحرام، مصحوبة بتعليق :" بقلوب مشتاقة تسابق الخطى نحو مهواها، هكذا كانت عودة المصلين للمسجد الحرام.

من ناحية أخري استعدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لاستقبال (220) ألف معتمر و(560) ألف مصلٍ طوال فترة ثاني مراحل العمرة، والتي تستمر على مدار (14) يوماً، وسط منظومة متكاملة من الخدمات هيئتها السعودية لقاصدي الحرمين الشريفين.

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وسيتمكن من أداء الصلاة في الحرم المكي وفق المرحلة الثانية 40 ألف مصلٍ و(15) ألف معتمر في اليوم، بما يمثل (75%) من إجمالي الطاقة الاستيعابية؛ التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للحرم المكي، كما سيتم السماح بالزيارة إلى الروضة الشريفة في المسجد النبوي.

وكانت السلطات السعودية، قد قررت وقف الصلاة في المسجد الحرام، منذ 7 شهور ماضي، للحد من انتشار فيروس كورونا.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 359 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 341854 حالة.