شركة التصنيع الوطنية توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة

كشفت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع” ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من ينبع، وجازان، والرياض، والجبيل.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: رئيس الشؤون المالية (ينبع)، محلل مالي (جازان)، مستشار التعلم والتطوير (الرياض)، رئيس التطوير المؤسسي (الرياض)، مستشار رئيسي/ إدارة المواهب (الرياض)، فني محلل (الجبيل).

وأشارت شركة التصنيع، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي من هنـــــــا.