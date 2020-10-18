حلم أردوغان العثماني يبدده الموقف الشعبي السعودي

قبل الشروع في الهدف من هذا التناول المتعلق بنهج تركيا الحالي وما تقتضيه المرحلة الراهنة من تعامل “شعبي” صرف معه لابد من ذكر لفتة تاريخية تتعلق بتاريخ الأتراك مع هذه الأرض وشعبها تحديداً ومع الأراضي العربية وشعوبها بشكل عام وطبيعة تقييم العرب للترك ونظرتهم للحقبة التي سيطر فيها الأتراك عليهم فمن الثابت تاريخياً أن الترك لطالما مثّلوا للعرب إحتلالاً مشؤوماً لا خلافةً شرعية يدينون لخلفاؤها بالسمع والطاعة طواعيةً منهم نتيجة ما يرونه فيهم من خير وصلاح حيث أن الأتراك وقادتهم طوال تاريخ إحتلالهم للأراضي العربية مارسوا على شعوبها شتى صنوف الإهانة والإذلال بل وصل الأمر إلى حد التعذيب والتنكيل بهم وإغتصاب مقدراتهم التي لم يسلم منها حتى الحرم النبوي الشريف والذي نهب الأتراك كافة مقتنياته النبوية وغير النبوية التي كان وظل مأواها ذلك الحرم لقرون عديدة ولكن رغم إحتلال الأتراك الفعلي لمعظم الأراضي العربية ظلت هنالك أرض عصية عليهم رغم كل محاولاتهم الدؤوبة والمسعورة للسيطرة والهيمنة عليها وهي أرض شبه الجزيرة العربية والتي أصبحت فيما بعد تسمى بالمملكة العربية السعودية بعد توحيد مختلف مكوناتها على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود والذي دق بهذا التوحيد آخر مسمار في نعش حلم الأتراك بالسيطرة على هذه الأرض والهيمنة على شعبها.

إلا أن هذا الحلم المشؤوم لم يفارقهم طيلة كل هذه الفترة الماضية ولا أدلّ على ذلك ممّا يقوم به قائد تركيا الحالي المسمى أردوغان الذي بعد أن أفشل الغرب حلمه وحلم من سبقه من القادة الأتراك في احتضانهم واعتبارهم جزء منهم رغم كل التنازلات التي قدموها لهم والتي منها مثلاً سماحهم بالدعارة والشذوذ والخمارات وغيرها من السلوكيات التي فيها كل ما يحرمه الدين إلا أن رفض الغرب لهم استمر وبكل عنجهية وحزم فبدأوا مؤخراً حين أدركوا استحالة قبول الغرب بهم بتوجيه بوصلتهم شرقاً وتحديداً نحو البلاد العربية ومحاولة استقطاب شعوبها واستمالتهم لجانبها ولقد نجحوا في استمالة بعض المغفلين والانتهازيين منهم ولكن هؤلاء البعض عربياً واسلامياً لا يمثلون إلا أراذلهم وأشدهم انحطاطاً أما الكثرة الباقية التي تمسكت بعروبتها واسلامها الصحيح نجدها نبذت تركيا وكافة مساعيها التوسعية لمعرفتها الدقيقة بحقيقة أهداف الأتراك وحقيقة أطماعهم المتمثلة في الرغبة الجامحة لدى القائد الحالي لتركيا وزبانيته لإستعادة الدور العثماني المقبور وإستعادة أمجاده الدموية وبرز من بين هذه الشعوب العربية المحاربة لهذا المشروع الشعب السعودي البطل والواعي والحريص على أمن وسلامة أرضه وقيادته وأكبر دليل على صحّة ذلك تنظيمهم الحالي لحملة واسعة هدفها الرئيس الدعوة لمقاطعة هذه الدولة المارقة على شتى الصعد والاقتصادية منها على وجه الخصوص وهو الأمر الذي بدأنا نرى ثماره تتجسد في بداية بوادر انهيار الاقتصاد التركي الأمر الذي دفع الكثير من التجار الأتراك إلى البكاء والعويل من هول ما يكابدونه من خسائر مالية بل طال هذا الأمر حتى مسؤوليهم الكبار والصغار على حدٍ سواء حيث أصبحنا نرى كيف بدأوا جميعهم في استجداء عطف السعوديين ومطالبتهم بوقف هذه الحملة والكف عنها رحمةً بهم وممّا زاد الطين بلة على هؤلاء الشراذم بدء شعوب عربية أخرى في المطالبة بتنظيم حملات مشابهة لحملة الشعب السعودي ممّا أصاب الأتراك بالجنون رعباً من تحقق ذلك لمعرفتهم وإدراكهم لحجم العواقب الكارثية الموعودين بها والمتأكدين من حدوثها حال تم ذلك.

وأخيراً لقد أثبت الشعب السعودي تحديداً مدى حرصه على سمعة وأمن بلاده وقيادته الذي سرعان ما أظهره من خلال هذه المبادرة الذاتية منه المشار إليها أعلاه دون توجيه أي أمر رسمي من الدولة يدعوه لذلك وهذه المبادرة لها دلالات عديدة من أهمها أن هذا الموقف الشعبي في حد ذاته هو أكبر دليل على مدى إدراك هذا الشعب للمخاطر والمؤامرات التي يتعرض لها وطنه وقيادته وكذلك إدراكه التام لضرورة مساهمته في إفشالها وبإذن الله سيتحقق له ذلك وستحقق هذه المبادرة كافة أهدافها المأمولة وسيجني هذا الوطن وقادته جميع ثمارها الإيجابية.

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كتبه: احمد بني قيس