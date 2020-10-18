شكرا لقرائتكم خبر عن «الأحوال المدنية» توضح مدى إمكانية تقديم طلب في فرع واستلامه من مدينة أخرى والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدينة، مدى إمكانية التقدم بطلب لأحد فروعها واستلام الوثيقة من فرع آخر أو مدينة أخرى.

وورد سؤال للأحوال المدنية عبر حسابها على موقع تويتر من أحد المواطنين الذي قال إن لديه استلام هوية وطنية، لكن تم نقله إلى مدينة أخرى، فهل يمكنه استلامها من فرع آخر؟.

وأوضحت أنه عند التقدم بطلب يخص إصدار أو تجديد الهوية الوطنية، فإن استلامها يكون عن طريق الفرع نفسه الذي تم التقديم فيه، ولا يمكن استلامها من فرع آخر أو حتى منطقة ثانية.