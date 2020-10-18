نفوق أكثر من اثنى عشر حوتا علقت على شاطئ في نيوزيلندا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت وزارة حماية البيئة اليوم الأحد إن أكثر من اثنى عشر حوتا نفقت في نيوزيلندا بعد أن علقت على شاطئ في الجزيرة الشمالية في البلاد.



وعمل رجال الإنقاذ والمتطوعون طوال يوم السبت لكي يعيدوا إلى المياه أكثر من 25 حوتا من بين 40 إلى 50 علقت في وقت سابق من ذلك اليوم على شاطئ شبه جزيرة كوروماندل.

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وقالت الوزارة إنه جرى اكتشاف خمسة حيتان نافقة في وقت متأخر يوم السبت في مكان يُعتقد بأنه الموقع الأصلي الذي علقت به.

وجاء في بيان نشرته الوزارة على حسابها على فيسبوك "على الرغم من المد العالي في حوالي الساعة التاسعة مساء يوم السبت والذي سمح للحيتان العالقة بالطفو مرة أخرى، فقد علق أفراد المجموعة مجددا هذا الصباح- وبينها العديد على نتوءات صخرية في الخليج".

وأضاف "للأسف، نفق قرابة اثنى عشر حوتا بعدما علقت على الصخور هذا الصباح. وعلى الرغم من ذلك، فقد‭ ‬تشجعنا من حقيقة أن معظم الحيتان العالقة انضمت مجددا إلى المجموعة هذا الصباح وعادت إلى المياه العميقة".