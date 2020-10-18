شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. رياح بالسعودية غائم بالإمارات معتدل بالبحرين وحار في الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت حالة الطقس والرياح في دول الخليج اليوم الأحد، حيث أصدرت الأرصاد السعودية تنبيها من نشاط للرياح وارتفاع الأمواج، أما في الإمارات فتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس فى الدولة صحوا بوجه عام وغائم جزئيا، وإلى التفاصيل:-

طقس السعودية

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، تنبيها بشأن حالة الطقس ليوم الأحد بمنطقة المدينة المنورة، تضمنت نشاطا للرياح وارتفاع الأمواج وتدن في مدى الرؤية على محافظة ينبع.

وبينت الإدارة السعودية اليوم الأحد، أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى الساعة السادسة مساء.

طقس الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون الطقس اليوم الأحد، صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحيانا شرقا، ورطبا ليلا وصباح الإثنين على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا.

الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س، البحر في الخليج العربي خفيف الى متوسط الموج.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:52 والمد الثاني عند 02:27 ..والجزر الأول عند الساعة 20:11 والجزر الثاني عند الساعة 08:03 .

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وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا الى متوسط.. فيما سيحدث المد الأول عند 10:04 والمد الثاني عند الساعة 23:23 ..والجزر الاول عند الساعة 16:34 والجزر الثاني عند الساعة 05:07 .

طقس الكويت

قالت الأرصاد الكويتية، إن الطقس اليوم الأحد، سيكون نهارًا حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة .

وأضافت الأرصاد في نشرتها الجوية، إن الطقس ليلًا سيكون معتدل والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة .

طقس البحرين

أشارت نشرة الأحوال الجوية الصادرة من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين، لليوم الأحد، والمتوقعة من الساعة السادسة صباوحا وحتى منتصف هذه الليلة، إلى أن الطقس سيكون معتدلا.

وعن حالة الرياح ستكون شمالية غربية من 5 إلى 10 عقد وتصل من 13 إلى 18 عقدة أحيانا خلال النهار، أما عن الأمواج فهي من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر.