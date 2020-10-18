شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. دخول الفوج الأول من الزوار للروضة الشريفة بعد توقف 8 أشهر والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
شهد المسجد النبوي دخول الفوج الأول من الزوار للروضة الشريفة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد توقف دام نحو 8 أشهر.
وحرص الزوار على الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أعلنتها شؤون الحرمين الشريفين عند القدوم للصلاة للمسجد النبوي ومنها ارتداء الكمامة، واتباع إرشادات وتعليمات العاملين، وتجنب التزاحم والتدافع والدخول من الأبواب المخصصة.
وتأتي هذه التعليمات حرصاً على سلامة المصلين من تفشي فيروس كورونا المستجد” كوفيد 19″.
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