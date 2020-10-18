شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. دخول الفوج الأول من الزوار للروضة الشريفة بعد توقف 8 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهد المسجد النبوي دخول الفوج الأول من الزوار للروضة الشريفة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد توقف دام نحو 8 أشهر.

وحرص الزوار على الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أعلنتها شؤون الحرمين الشريفين عند القدوم للصلاة للمسجد النبوي ومنها ارتداء الكمامة، واتباع إرشادات وتعليمات العاملين، وتجنب التزاحم والتدافع والدخول من الأبواب المخصصة.

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وتأتي هذه التعليمات حرصاً على سلامة المصلين من تفشي فيروس كورونا المستجد” كوفيد 19″.