شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيهات من أمير مكة.. «أمانة جدة» تباشر المباني الآيلة للسقوط بحي «الرويس» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تقف أمانة جدة اليوم (الأحد) بالمشاركة مع جهات عدة على المباني الآيلة للسقوط بحي الرويس عقب انهيار مبنى شعبي مكون من 3 أدوار في الحي.

ووفقاً لـ”عكاظ”، وجه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بوضع الخطط لتقييم كافة المباني والمنازل الشعبية، والتأكد من عناصرها الإنشائية وإزالة الخطرة منها، مع دعم وتفعيل لجان المباني الآيلة للسقوط وسرعة معالجة وضع المباني التي سبق وقوف اللجان عليها.

كما وجه الأمير “خالد الفيصل” بإجراء مسح شامل لكافة المباني الشعبية وتقييم وضعها ومدى خطورتها، مع دعم تلك اللجان بما يمكّنها من القيام بأعمالها على الوجه المطلوب، لفصل ونزع الخدمات عنها واستكمال الإجراءات النظامية حيالها.

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