وقال المسؤول في المنامة للصحفيين إن وفدا إسرائيليا زائرا ومسؤولين في البحرين سيوقعون على "بيان مشترك (يعني) اقامة علاقات دبلوماسية كاملة"، بحسب وكالة فرانس برس.
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وأضاف المسؤول إنه بمجرد التوقيع على النص في حفل مقرر عقده مساء الأحد، سيكون لإسرائيل والبحرين الحرية في فتح سفارات في البلدين.
يشار إلى أن الإمارات العربية المتحدة والبحرين أصبحتا ثالث ورابع دولتين عربيتين توافقان على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، بعد اتفاق السلام الذي أبرمته مصر مع إسرائيل في عام 1979 واتفاق 1994 مع الأردن.
وندد الفلسطينيون بصفقات دول الخليج مع إسرائيل ووصفوها بأنها "طعنة في الظهر" لتطلعاتهم في إقامة دولتهم المستقلة.
كانت هذه تفاصيل خبر في حفل بالمنامة... إسرائيل: علاقاتنا الدبلوماسية الكاملة تبدأ مع البحرين رسميا الأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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