رئيس الحكومة العراقية ووزير الدفاع يصلان صلاح الدين للوقف على جريمة الفرحاتية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، صباح اليوم الأحد، أن الكاظمى وصل إلى صلاح الدين، وقال المكتب في بيان نشرته السومرية نيوز إن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وصل إلى محافظة صلاح الدين برفقة وزيري الدفاع والداخلية ورئيس هيئة الحشد الشعبي والقيادات الأمنية".

من ناحية أخرى، أعلنت محافظة صلاح الدين، السبت، الحداد لمدة ثلاثة أيام على خلفية حادثة إعدام شبان رمياً بالرصاص على يد مجهولين بمنطقة الفرحاتية في بلد، ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المحافظة، أنه تم "إعلان الحداد ثلاثة أيام في عموم محافظة صلاح الدين ابتداءً من صباح الأحد على أرواح شهداء الفرحاتية".

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وكان مصدر أمني أفاد، ظهر السبت، بقيام مجهولين بإعدام ثمانية شبان رمياً بالرصاص، في قضاء بلد جنوبي صلاح الدين.