عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بالصور.. قصر هاري وميجان في كاليفورنيا للإيجار بشروط

الأحد 18 أكتوبر 2020

الخليج 365

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير وصفته بالحصري أن قصر مونتيسيتو، الذي اشتراه الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل مؤخرا، يمكن استئجاره بـ700 دولار في الساعة.



ويروج موقع Giggster لتأجير منزل الدوق والدوقة من أجل جلسات التصوير أو الفيديو كليب أو ارتباطات ومناسبات أخرى. ويمكن للمنزل أن يستوعب 15 شخصا، فضلا عن موقف سيارات خاص يتسع لـ50 سيارة.

وعلى ما يبدو أن الكتالوج نشر لأول مرة قبل أن يقوم هاري وميجان بشراء المنزل هذا الصيف بقيمة 14.7 مليون دولار، لكنه لا يزال فعالا ويكشف صورا داخلية رائعة للمنزل لم تر من قبل حتى قبل أن ينتقل إليه الزوجان.

وتكشف اللقطات الداخلية لمسات من الخشب الداكن وبعض الأثاث القديم، ويُعتقد أن هاري وميجان قد أضافا لمساتهما الشخصية منذ انتقالهما للمنزل هذا الصيف.

يحاط المنزل بحدائق خضراء ويطل على البحر، وقد وصف بأنه "الجنة الخفية" حتى إن أحد سماسرة العقارات الذي أمضى ساعة داخله قال إنه "منزل مصمم لمن لا يريد مغادرته".

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ويصنف المنزل كـ"فيلا إيطالية" ويمكن استئجاره بحد أدنى 10 ساعات وفقا للكتالوج، ولا يسمح فيه بالتدخين أو الحيوانات الأليفة أو الطهي أو الخمور، بالإضافة إلى حظر تصوير أفلام البالغين أو الأفلام الإباحية أو التي تتضمن مشاهد غير ملائمة.

ويقع المنزل الجديد على مساحة 5.4 فدان وتحيط به أسوار متقنة على حدود بوابات دخول ذات أعمدة حجرية.

ويقول الكتالوج إن بناء المنزل تتطلب حوالي 5 سنوات، ويتضمن مكتبة ومكتبا وناديا صحيا مع ساونا جافة ورطبة منفصلة، فضلا عن صالة ألعاب رياضية وغرفة ألعاب ومسرح وقبو نبيذ.

كما يحتوي على مروج شاسعة وحدائق ورود متدرجة وأشجار سرو إيطالية طويلة وأشجار زيتون عمرها قرن من الزمان، وملعب تنس وبيت شاي وكوخ للأطفال ومسبح.

كما يضم دار ضيافة من غرفتي نوم وحمامين.

انتقل هاري وميجان إلى مونتيسيتو بعد الإقامة في منزل تايلر باري في بيفرلي هيلز، الذي تبلغ تكلفته 18 مليون دولار والمكون من 12 غرفة نوم و8 حمامات، بعد عودتهما من كندا بعد التنحي عن العائلة المالكة في مارس الماضي.

ويعتقد أن بائع المنزل هو رجل الأعمال الروسي سيرجي جريشين، الذي اشترى القصر الفخم بأكثر من 25 مليون دولار في عام 2009، وحاول بيع المنزل بما يصل إلى 34 مليون دولار قبل قبوله الخسارة في النهاية.