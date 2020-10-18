البرادعي: ليس من حق أحد التشكيك في الهولوكوست

وقال البرادعي في تغريدة عبر موقع تويتر، اليوم السبت: "من حق كل إنسان أن يدافع عن فكره ومعتقده ضد أي إساءة ولكن ليس من حقه أن يلجأ إلى العنف".

وأضاف البرادعي أنه "من حق كل إنسان أن يدين السياسات الإسرائيلية العنصرية ضد الشعب الفلسطيني ولكن ليس من حقه أن يشكك في الهولوكوست كجريمة إبادة جماعية بشعة"، مشيرا إلى أن "التفكير العقلاني الأخلاقي هو المدخل للدفاع عن كل قضايانا".

يشار إلى محرقة الهولوكوست وقعت خلال الحرب العالمية الثانية قُتِل فيها ما يقرب من ستة ملايين يهودي أوروبي على يد النظام النازي لأدولف هتلر والمتعاونين معه.

وجرت عمليات القتل في جميع أنحاء ألمانيا النازية والمناطق المحتلة من قبل ألمانيا في أوروبا، لتطال ملايين الأشخاص، غالبيتهم من اليهود، إلى جانب فئات أخرى.