شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. السماح بالصلاة فى المسجد الحرام لأول مرة منذ 7 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت المملكة العربية السعودية، فجر اليوم الأحد، قرارات بالسماح للمواطنين والمقيمين بالصلاة في المسجد الحرام وذلك لأول مرة منذ 7 أشهر، وفق ما نشر التلفزيون السعودي، الذى بث اللحظات الأولى لدخول المصلين لأدء صلاة الفجر.

واستعدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لاستقبال (220) ألف معتمر و(560) ألف مصلٍ طوال فترة ثاني مراحل العمرة، والتي تستمر على مدار (14) يوماً، وسط منظومة متكاملة من الخدمات هيئتها السعودية لقاصدي الحرمين الشريفين.

وسيتمكن من أداء الصلاة في الحرم المكي وفق المرحلة الثانية 40 ألف مصلٍ و(15) ألف معتمر في اليوم، بما يمثل (75%) من إجمالي الطاقة الاستيعابية؛ التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للحرم المكي، كما سيتم السماح بالزيارة إلى الروضة الشريفة في المسجد النبوي.

وكانت السلطات السعودية، قد قررت وقف الصلاة في المسجد الحرام، منذ 7 شهور ماضي، للحد من انتشار فيروس كورونا.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 359 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 341854 حالة.

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المسجد الحرام



توافد المصليين