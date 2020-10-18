الملك سلمان: المحافظة على الإنسان وحياته وكرامته من أهم أولوياتنا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تسلَّم وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ البيان الختامي لمجموعة تواصل الشباب 20 (Y20)، التي انعقدت افتراضيَّاً من 30 -28 صفر 1442 هـ الموافق 17 - 15 أكتوبر2020م، مختتمةً بذلك أنشطة المجموعة لهذا العام.

وقد ألقى كلمة خادم الحرمين الشريفين التي أكد فيها، حرص الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين على الاستماع إلى توصيات مجموعة الشباب 20 من خلال مختلف اجتماعات مجموعات العمل التي تمت دعوتهم لها، مشيراً، إلى الاهتمام الاستثنائي الذي يوليه قادة مجموعة العشرين لمناقشة السياسات المتعلقة بالشباب وتعليمهم وعملهم؛ فهم طاقة المستقبل الحقيقية، وتظل معالجة التحديات التي تواجههم وحماية وظائفهم خاصة في ظل الظروف الحالية في طليعة أولويات عمل مجموعة العشرين وفي قمة اهتماماتها.