شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة صهر الرئيس الجزائري بسكتة قلبية حادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تلفزيون النهار الجزائري، إن صهر رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، توفى مساء السبت، إثر تعرضه لسكتة قلبية حادة، ويتعلق الأمر بوالد زوج ابنة الرئيس تبون.

من ناحية أخرى، كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أنه سيرسل تعليمة للعدالة ومصالح الأمن، لتوقيف الرسائل المجهولة نهائيا، وقال، في الندوة الوطنية للانعاش الاقتصادي والاجتماعي: إن عهد الضرب تحت الحزام قد إنتهى، والرسائل المجهولة مصيرها سلة المهملات”