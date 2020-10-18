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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لماذا تغير لون تطبيق ماسنجر وما هي الميزات الجديدة

الأحد 18 أكتوبر 2020

الخليج 365

تغيرت مؤخرا ألوان أيقونة تطبيق فيس بوك ماسنجر، حيث قررت عملاق وسائل التواصل الاجتماعي تعديل مخطط ألوانها، والتخلي عن المظهر التقليدي باللونين الأزرق والأبيض للحصول على تدرج يشبه إلى حد كبير الموجود في انستجرام باللون الأزرق والأرجواني والوردي والبرتقالي، فيما قد يستغرق الأمربعض الوقت لتعتاد عليه، وفيما يلى نعرض بعض المعلومات حول السبب وراء تغيير ألوان الأيقونة كما يلى:



لماذا تغير رمز فيس بوك ماسنجر؟

قال فيس بوك إن الشعار الجديد يهدف إلى "تحديد تطورنا المستمر من طريقة بسيطة لإرسال رسائل لأصدقائك على فيس بوك، إلى مكان للتواصل مع الأشخاص المفضلين لديك، على التطبيقات والأجهزة المفضلة لديك"، ومع ذلك، فإن أوجه التشابه بين الجديد أيقونة ماسنجر وأيقونة انستجرام صارخة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها على أنها مجرد مصادفة، ومن المؤكد أن فيس بوك أعلن الشهر الماضي عن تكامل بين فيس بوك ماسنجر وانستجرام.

وقد آدم موسيري، رئيس انستجرام، ونائب رئيس فيس بوك ماسنجر، ستان تشودنوفسكي، في منشور على مدونة على فيس بوك في 30 سبتمبر: "أكثرمن مليار شخص يستخدمون ماسنجر بالفعل كمكان للمشاركة والتواصل والتعبير عن أنفسهم مع العائلة والأصدقاء"، هذا هو السبب في أننا نربط بين تجربة ماسنجر وانستجرام لتقديم بعض من أفضل ميزات ماسنجر إلى انستجرام - حتى تتمكن من الوصول إلى أفضل تجربة مراسلة، بغض النظر عن التطبيق الذي تستخدمه.

ماذا يعني التكامل بين ماسنجر وانستجرام؟

يعني التكامل أن مستخدمي فيس بوك ماسنجر وانستجرام سيتمكنون قريبًا من إرسال رسائل لبعضهم البعض عبر النظامين الأساسيين، لكن ستبقى الرسائل والمكالمات الواردة من الأصدقاء والعائلة باستخدام انستجرام في تطبيق انستجرام الخاص بك، أما التغيير الرئيسي هو أن الأشخاص الذين يستخدمون تطبيق ماسنجر يمكنهم الآن الوصول إليك على انستجرام دون الحاجة إلى تنزيل تطبيق جديد، والعكس.

أين تم طرح هذه الميزة؟

يقول فيس بوك إن هذه الإمكانية ستطرح على "معظم المستخدمين في أمريكا الشمالية" قريبًا، ومن المحتمل أن يتبعها آخرون بعد فترة وجيزة، ولم يتضح بعد متى سيتلقى المستخدمون المقيمون في المملكة المتحدة أو أي دولة اخرى التحديث.

ما هي مميزات ماسنجر الجديدة؟

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أعلن فيس بوك أيضًا عن إطلاق 10 ميزات جديدة:

-مشاهدة معًا: والتي تتيح لك ضبط البرامج التلفزيونية والفيديو مع أشخاص آخرين في مكالمة فيديو.

- Vanish Mode: يجعل الرسائل تختفي بعد رؤيتهم أو عند إغلاق الدردشة.

- ملصقات Selfie: التي يمكنك إنشاؤها وتخصيصها بنفسك.

- تخصيص الإيموجي الخاصة بالتفاعل.

- تغيير ألوان شات الدردشة.

- إعادة التوجيه، والتي تقتصر على ما يصل إلى خمسة أصدقاء أو مجموعات

- الردود: مثل WhatsApp، تتيح الرد مباشرة على رسالة معينة لتجنب الالتباس

- تأثيرات الرسائل المتحركة

- عناصر التحكم في الرسائل التي تتيح لك تحديد من يمكنه مراسلتك مباشرةً، ومن لا يمكنه مراسلتك على الإطلاق

- التقارير المحسّنة وحظر التحديثات: والتي تسمح لك بالإبلاغ عن محادثات كاملة بالإضافة إلى رسائل محددة على Instagram