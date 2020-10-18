لبنان: احتشاد وسط بيروت إحياء لذكرى الحراك الشعبي

عام مر على الحراك الشعبي اللبناني، وكأن شيئاً لم يكن، فما زالت المحصلة هي: إفلاس حكومي وعجز فاضح في تشكيل حكومة جديدة لتلبية المطالب المشروعة للحشود التي نزلت إلى الشارع، وقادرة على وضع حد للاهتراء، وبدء مسيرة إنقاذية وإصلاحية؛ بحيث لا يختلف اثنان من اللبنانيين على أن المشهد الداخلي يعاني أعلى درجات انعدام التوازن، وأن الأمر الوحيد المشترك بين الأطراف السياسية هو أنها جميعها ومن دون استثناء أي طرف منها، مأزومة حتى العظم، وتأسر البلد في أزماتها بسياسة العناد وتصفية الحسابات التي صارت عنوان المشهد السياسي.

يُضاف إلى ذلك، تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة، وبحسب معلومات موثوقة، كانت محل تقويم شديد السلبية من قبل مستويات دبلوماسية أوروبية. ونقل دبلوماسيون من العاصمة الفرنسية، أن باريس غاضبة، والإليزيه، مصدوم من عرقلة تكليف رئيس الحكومة، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفق مقربين من الرئاسة الفرنسية، عبّر عن استياء بالغ من المماطلة السائدة في لبنان، وعدم إثبات بعض المسؤولين اللبنانيين جديتهم في سلوك خريطة طريق الإنقاذ للبنان.

بشكل عام، لم تحمل الساعات الماضية أي جديد على حلبة الاشتباك الذي استجد حول التأجيل الرئاسي للاستشارات النيابية الملزمة، والصعوبات التي قال بيان التأجيل الرئاسي للاستشارات، إنها تستوجب العمل على حلها ظلت مجهولة؛ إذ لم يتقدم أي طرف رئاسي أو غير رئاسي بأية مبادرة في هذا الاتجاه، أو على الأقل تحديد نوع هذه الصعوبات وماهيتها وأين تقع، وهل هي من النوع المستعصي على الحل، أو أنها قابلة لأن تُحل؟

وبحسب المعلومات، فإن أجواء القوى السياسية المعنية بالاستشارات، تعكس ما يفيد بأن كرة الخطوة التالية في ملعب رئيس الجمهورية ليحدد آلية العمل على حل الصعوبات، فكونه هو صاحب بيان التأجيل، من الواضح أنه هو وحده يعرف ما هي هذه الصعوبات؟ وبالتالي، فإن المبادرة في اتجاه حلحلتها، هي في يده. ولفتت مصادر إلى أن رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ ورئيس ​التيار الوطني الحر​ النائب ​جبران باسيل، يحاذران من الإقدام على أي خطوة قد تُفسّر على أنها تراجعية أمام الطرف الآخر.

وفي السياق نفسه، أبلغ مرجع سياسي مؤيد لتسمية الحريري لرئاسة الحكومة، أن الصعوبات محصورة بين الحريري وباسيل. ورداً على سؤال عمّا إذا كانت حلحلة هذه الصعوبات بينهما، أضاف: «أما في الجانب الآخر، فأنا شخصياً، وبناء لما هو سائد بين الحريري وباسيل، لا أرى إمكانية لتذليل الصعوبات، فالمسألة ليست سهلة على الإطلاق، هناك فجوة عميقة جداً بينهما».

وبمناسبة مرور عام على الانتفاضة الشعبية، شدد ​الرئيس عون​، في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على أنه بعد مرور عام على التحركات الشعبية، «يدي لم تزل ممدودة للعمل سوياً على ​تحقيق​ المطالب الإصلاحية؛ إذ لا إصلاح ممكناً خارج المؤسسات»، مؤكداً أن الوقت لم يفت بعد.

من جهة أخرى، برزت في التطورات اللبنانية الحركة السياسية المكثفة لمساعد وزير الخارجية الأمريكي ديفيد شينكر؛ حيث التقى عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيسي الوزراء السابقين الحريري ونجيب ميقاتي، كما زار رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية.

في غضون ذلك، أكد المجلس السياسي للتيار الوطني الحر الذي يرأسه باسيل تمسكه بالمبادرة الفرنسية وبتشكيل حكومة يكون رئيسها ووزراؤها من أهل الاختصاص​. واستناداً إلى ذلك أجمع المجلس السياسي على عدم تسمية الحريري​ لرئاسة الحكومة​ باعتباره ليس صاحب اختصاص مع تأكيد الاحترام لشخصه ولموقعه.

وفي غضون ذلك، شهد الوسط التجاري للعاصمة بيروت حشوداً وفدت إليه من مختلف المناطق اللبنانية.

وفي هذا السياق، نفذ حراك بعلبك، وقفة احتجاجية في ساحة المطران انطلقوا بعدها إلى ساحة الشهداء في بيروت تضامناً مع حراك كل لبنان. وشدد المشاركون على أن الانطلاقة الجديدة للثورة تبنى على قيم وطنية حديثة وهي نبذ الطائفية والتوجه نحو المواطنة لبناء دولة القانون.