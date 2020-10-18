"الخليج" تحتفي غداً بيوبيلها الذهبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحتفل صحيفة ”الخليج 365” غداً الاثنين بمرور خمسين عاماً على تأسيسها، حيث صدر عددها الأول في 19 أكتوبر عام 1970.

”الخليج 365” وهي تزهو بيوبيلها الذهبي، حافلة بالعطاء والتألّق والتميّز، لتطوي هذه العقود الثرية بالإبداع، حيث كانت خلالها، ولا تزال، نبض الوطن وضمير الأمة، بعد أن واكبت على مدى هذه العقود، مسيرة دولة الاتحاد منذ وضع المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه المؤسسون، لبنتها الأولى، حتى أمست دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، واحدة من أكثر الدول تطوراً وتقدماً، فكانت ”الخليج 365” شاهدة على نهضة دولتنا من اللحظة الأولى لتأسيسها، ومواكبة لمجدها مضيئة على منجزات الوطن لحظة بلحظة.

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”الخليج 365” وهي تحتفل بصدروها، لا تنسى اهتماماتها العربية الممتدة من المحيط إلى الخليج، فكانت قضايا الأمة ولا تزال شغلها الشاغل بالمتابعة والتحليل والموقف الصلب، وتضع بين أيدي قرائها، ملخص خمسة عقود من الأحداث، عبر ملحق متخصص يتناول مسيرتها الطويلة بالصوت والصورة.

”الخليج 365”، هي كما عهدتموها، وستبقى الصحيفة المهنية القريبة من كل الأحداث، تتناولها بموضوعية وحيادية، وتنقلها إلى قارئها أياً يكن وأنّى يحلّ، عبر صفحاتها الورقية ومنصاتها الرقمية.

موعدكم مع ”الخليج 365” مستمرّ.. وستبقى صحيفتكم التي حرصتم وتحرصون على تلقّفها ومطالعتها، كل يوم، وتصدر غداً بملحق خاص عن يوبيلها الذهبي والعدد الذي حمل الرقم (1).