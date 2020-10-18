فوز البطائح والعربي وتعادل الحصن والإمارات في الكأس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر



تعادل دبا الحصن في ملعبه 1-1 مع فريق الإمارات في ختام الجولة الثانية للتصفيات التمهيدية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وبكّر الفريق الحصناوي بالتسجيل عن طريق الجزائري سيد عواج في الدقيقة الـ76، وأدرك البرازيلي ديجو داسيلفا التعادل للإمارات في الدقيقة الـ80. وبهذه النتيجة حافظ الإمارات على صدارته للمجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، وحصد دبا الحصن نقطته الأولى، وشهدت المباراة طرد لاعب الحصن سلطان سيف.

وعلى ملعب التعاون، فاز العربي على أصحاب الأرض (4-3)، بعد مباراة ماراثونية مثيرة. وسجل للعربي العُماني فارس الجابري ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق (29 و33 و96)، إضافة إلى البرازيلي باولو سيلفا في الدقيقة الـ19، فيما أحرز هدفي التعاون مالك أحمد، قبل أن يغادر الملعب بالبطاقة الحمراء، كما سجل حسين فهد هدفاً، وبهذا الفوز رفع العربي رصيده إلى 4 نقاط بفارق الأهداف عن الإمارات المتصدر.

وعلى ملعبه تغلب البطائح على ضيفه الحمرية بهدف وحيد حمل توقيع اللاعب أحمد جلال في الدقيقة الـ86، ليرفع البطائح رصيده إلى 4 نقاط، ويبقى الحمرية بنقاطه الثلاث السابقة.