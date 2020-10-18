شباب الأهلي يعبر كلباء بثلاثية نظيفة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر



بدأ شباب الأهلي مشواره في دوري الخليج العربي بفوز كبير على حساب مضيفه اتحاد كلباء، بثلاثية نظيفة، في ختام مواجهات الجولة الأولى. وبهذا الفوز العريض يكشف الفرسان عن الطموحات الكبيرة والرغبة القوية في تعويض ما فاتهم في الموسم الملغى وتأكيد أن فريقهم بطل غير متوج، بفضل الشكل الفني الجيد والأداء المتقن، واضعين في رصيدهم أولى ثلاث نقاط ستكون دافعاً للفريق في الاستحقاقات المقبلة، فيما عجز كلباء الذي ظهر بمستوى متواضع، عن مواصلة نغمة الفوز التي بدأها الأسبوع الماضي أمام الجزيرة.

ولم يمهل شباب الأهلي أصحاب الأرض أكثر من 4 دقائق فقط، قبل أن يدك شباكه بهدف مباغت من قدم البرازيلي أيجور جيسوس، مستفيداً من الكرة العرضية التي هيأها الظهير عبد العزيز هيكل. فالهدف المبكر أعطى الفرسان الثقة والاطمئنان وجعل الفريق يُحكم قبضته على سير المباراة، خاصة في ظل النقص العددي الذي طرأ على الفريق الكلباوي جراء طرد المدافع سلطان الزعابي العائد من الإيقاف بسبب الخشونة الزائدة، قبل أن يعلن البرازيلي كارلوس إدواردو عن نفسه في أول مشاركة رسمية بالهدف الثاني في الدقيقة 24 من كرة زميليه جيسوس التي ارتدت من الحارس جمال عبدالله.

وفي المقابل اكتفى لاعبو كلباء بالانكماش في المنطقة الخلفية مع بعض المحاولات الهجومية الخجولة التي افتقدت للمتابعة والتركيز، أبرزها تسديدة التوجولي مالابا التي تصدى لها الحارس ماجد ناصر، لينتهي الشوط الأول بتقدم شباب الأهلي بهدفين.

وفاجأ شباب الأهلي مضيفه بهدف ثالث مع انطلاقة الحصة الثانية في الدقيقة 76 بتسديدة صاروخية من خارج الصندوق، أرسلها وليد حسين، وأكدت تفوق الفرسان، ليجد كلباء ومدربه داسيلفا، أنفسهم في وضع حرج، ويُجري الأخير عدداً من التبديلات بدخول وليد عمبر ويعقوب الحوسني في محاولة لتفعيل الجانب الهجومي الذي افتقد للخطورة المطلوبة في ظل المردود الباهت الذي كان عليه الثنائي الأجنبي واندرسون وجونيور، فيما افتقد الفريق الأصفر لخدمات لاعبه المتألق أحمد جشك ومرياني بسبب بنود الإعارة، لينتهي اللقاء بفوز شباب الأهلي بثلاثية نظيفة.

وأدار المباراة الحكم حمد علي يوسف، وعاونه على الخطوط مسعود حسن، وعامر القادري، وحسن البلوشي حكم رابع، ومحمد سليمان مقيم الحكام ووليد طاهر مراقب المباراة.