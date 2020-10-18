تهوّره وسرعته حرفا مركبته وأدخلاه في محطة وقود

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: محمود محسن



أحالت القيادة العامة لشرطة الشارقة، قائد مركبة آسيوياً، إلى النيابة العامة، بعد تسببه نتيجة قيادته بسرعة زائدة، وعدم الالتزام باللوحات المرورية، إلى انحراف مركبته بشكل مفاجئ، واصطدامها بأجهزة التزود بالوقود في إحدى المحطات بإمارة الشارقة، مساء الثلاثاء.

وكشف اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام، أنه ورد إلى غرفة العمليات، الساعة 11:45 مساء الثلاثاء، بلاغ يفيد بوقوع حادث تصادم مركبة منفردة، داخل إحدى محطات التزود بالوقود على شارع الاتحاد، وعلى الفور هرعت الدوريات المرورية، والإسعاف الوطني، لموقع التصادم، للوقوف على أسبابا الحادث.

وبين أن المركبة كان يقودها آسيوي، في العقد الثالث، وأنه فقد السيطرة على المركبة نتيجة قيادته بسرعة زائدة، ما تسبب في انحرافها المفاجئ، لتستقر في إحدى المحطات، محدثةً أضراراً مادية كبيرة فيها، دون وقوع إصابات في عمالها.

وأكد أن الدوريات الشرطية في موقع الحادث، رصدت الأضرار بموقع الحادث، وأن العناية الإلهية أنقذت العاملين فيها من الإصابة المباشرة من المركبة المندفعة نحوهم. لافتاً إلى أنه بعد التحقيق مع قائد المركبة، والانتهاء من الإجراءات اللازمة بملف الحادث، أحيل إلى النيابة العامة، لتقديمه للقضاء.

وناشد الشامسي، مرتادي الطرق الداخلية والخارجية بالإمارة، الالتزام بالسرعات المحددة على الطرقات، وعدم الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة، واتباع اللوحات الإرشادية، تجنباً لوقوع الحوادث.