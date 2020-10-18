«الاتحادية للموارد» تعلن فتح باب الترشح لدورة الدفاع الوطني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين



أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية عن فتح باب الترشح للانتساب لدورة الدفاع الوطني التاسعة التي تعقد خلال الفترة من 15 أغسطس 2021 إلى 30 يونيو 2022.

وأكدت الهيئة عبر تعميم أصدرته أن الإعلان عن الدورة يأتي في إطار التعاون المشترك بين كلية الدفاع الوطني والهيئة في ما يتعلق بدورات الدفاع الوطني، لما لتلك الدورة من أهمية لصقل مهارات الموظفين بموضوعات استراتيجية ووطنية وجوانب ذات صلة بالأمن الوطني ومفاهيم القيادة الاستراتيجية.

وطلبت الهيئة من الوزارات والجهات الاتحادية ترشيح من تراه مناسب من الموظفين الأكفاء الذين يشغلون الدرجة الوظيفية الخاصة فما فوق للالتحاق بالدورة، موضحة أن البرنامج يقوم على أساس التفريغ الكامل للموظف من عمله، وأن الخريجين سيمنحون درجة الماجستير في الدراسات الاستراتيجية عند الانتهاء من إتمام لبرنامج بنجاح.

وسيخضع المرشحون إلى تقييم ومقابلات شخصية واختبارات لتحديد المستوى في شهر يناير 2021 من قبل كلية الدفاع الوطني والتي ستقوم على ضوئها الكلية باعتماد القائمة للمرشحين، وأن باب الترشح للالتحاق بالدورة متاح عبر الموقع الإلكتروني للهيئة حتى الأول من ديسمبر المقبل.