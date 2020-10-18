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وفاة متطوعة في حادث مروري

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: ”الخليج 365”


لقيت مها محمد، فلسطينية الجنسية، كانت منضمة إلى الفرق التطوعية لمواجهة جائحة ، مصرعها صباح يوم الجمعة إثر تعرض المركبة التي كانت تستقلها لحادث مروري في منطقة زاخر بمدينة العين، وذلك بينما كانت تسير في طريقها تعرضت مركبتها للاصطدام من الخلف ما أدى إلى ارتطام مركبتها بعمود إنارة.
وأشار ذوو المتطوعة البالغة من العمر 33 سنة إلى أن الحادث تسبب بحدوث نزيف داخلي في الدماغ والرئة وكسور في مناطق متفرقة من جسدها ما أدى إلى وفاتها بعد نقلها إلى المستشفى، وتمت الصلاة على جثمانها ودفنها بينما تولت الجهات المعنية التحقيق في الحادث.

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