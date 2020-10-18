إعلاميون وأكاديميون يحذّرون من أثر الإعلام غير المهني في سلامة الأطفال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ميرفت الخطيب



حذَّرَ إعلاميون وأكاديميون من أثر الإعلام غير المهني في سلامة الأطفال، وأكدوا ضرورة تعزيز الوعي الاجتماعي والمهني بتناول قضايا الطفل في الوسائل الإعلامية والصحفية، محذرين من الآثار السلبية الناتجة عن الممارسات الإعلامية غير المهنية في سلامة الأطفال، وشددوا على ضرورة وضع سياسات مهنية تضمن حقوق الأطفال وتكفل سلامتهم.

ذلك خلال ورشة تفاعلية نظمتها إدارة سلامة الطفل، بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، بالتعاون مع جامعة الشارقة - مركز التعليم المستمر والتطوير المهني، وحضرها أكثر من 50 إعلامياً وعدد من طلبة الجامعات المتخصصين في مجالات الإعلام والاتصال الجماهيري.

قدم الورشة الدكتور راضي الزبيدي مدير مركز التعليم المستمر، وشارك فيها كلٌ من الدكتور أحمد فاروق، والدكتورة إنجي خليل، والدكتورة شريفة المرزوقي، أعضاء الهيئة التدريسية بكلية الاتصال في جامعة الشارقة.

وتأتي الورشة ضمن مبادرة «إعلام مسؤول.. طفل آمن»، التي أطلقتها الإدارة عام 2018 بتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

مبادئ مهنية

وتحدثت الدكتورة إنجي خليل الأستاذ المساعد بكلية الاتصال- جامعة الشارقة، عن المبادئ المهنية لتناول قضايا الطفل في الإعلام، واستعرضت عدداً من النماذج الدولية والعربية المتبعة في إعداد التقارير الإعلاميّة، أبرزها المبادئ والحقوق التي حددتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، والجمعية العامة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى اتفاقية حقوق الطفل، ووثيقة المبادئ المهنيّة لمعالجة الإعلام العربي لقضايا حقوق الطفل.

وأوضحت خليل أن النماذج تضم مجموعة من القيم التي يجب الالتزام بها خلال معالجة قضايا الطفل إعلامياً، تشمل المساواة وعدم التمييز، وحرية الرأي والتعبير، وحماية خصوصيّة الطفل، والشفافية والدقة، واحترام دور الأسرة، والرعاية والدعم، والدمج والمساندة.

وأكدت أن نموذج المبادئ المهنية الصادر عن المجلس العربي للطفولة والتنمية بالشراكة مع جامعة الدول العربية وبدعم من برنامج الخليج العربي للتنمية، والجمعية العامة لحقوق الطفل، يحدد آليات التعامل الإعلامي مع الأطفال، من حيث المشاركة في المحتوى، والتغطية الإخبارية لضحايا العنف والنزاعات.

كما استعرضت الدكتورة شريفة المرزوقي الأستاذ المساعد بكلية الاتصال - جامعة الشارقة، عدداً من التغطيات الصحفية المنشورة سابقاً في الوسائل الإعلامية المحلية والعربية، والتي تناولت قضايا وحوادث متنوعة للأطفال، بهدف تحليلها، وعقد مقارنة بينها وتحديد الأخطاء المهنية التي تضمّنتها، ومدى التزامها بالمبادئ المهنيّة، ومراعاتها لحقوق وخصوصيّة الطفل وأسرته. مؤكدة أهمية وعي الإعلاميين والصحفيين بأثر ما يقدمون

من محتوى، سواء كان مكتوباً أو مرئياً أو مسموعاً على الطفل وأسرته ومحيطه المجتمعي، وشددت المرزوقي على دور الأسر في تعزيز وعي الطفل بما يتعرض له من محتوى إعلامي، لا سيما في ظل انتشار التكنولوجيا الحديثة، وتنوع خيارات وسائل التواصل الاجتماعي.

سياسة إعلامية مسؤولة

وفي حديثه حول بناء سياسة إعلامية مسؤولة تجاه الطفل، تناول الدكتور أحمد فاروق الأستاذ المشارك بكلية الاتصال- جامعة الشارقة، عناصر بناء السياسة الإعلامية من خلال المهمة، والرؤية، والقيم، بالإضافة إلى الأهداف العامة للسياسات المتعلقة بموضوعات وقضايا الطفل، مشيراً إلى أنه يجب أن يلبي الإعلام، حاجة الطفل للمعرفة، ويساهم في تحقيق النمو النفسي والاجتماعي والصحي للطفل، ويتسم بالمسؤولية والمصداقية تجاه قضاياه.