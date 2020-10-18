بلدية دبي تدشن لوحة مكاني لعنونة الوحدات الأذكى في العالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



تحقيقاً لتنفيذ مبادرة تحويل دبي إلى مدينة ذكية، دشنت بلدية دبي يوم الخميس نظام «مكاني» الذكي لعنونة الوحدات جيومكانية، الذي أعدته البلدية ليكون الأول من نوعه في العالم، بحضور المهندسة مريم المهيري، مدير مركز نظم المعلومات الجغرافية بالبلدية.

النظام عبارة عن امتداد لنظام مكاني للمداخل الحالي حيث تم تطوير نظام العنونة الجديد ليشمل كافة أنواع الوحدات داخل المباني، سواء كانت سكنية، محال تجارية، مكاتب وغيرها، وقد تم إعداد البيانات الهندسية للمباني حسب المعايير الثلاثية الأبعاد المتماشية مع مبادرات «جيودبي» ومتطلبات «التوأم الرقمي» للإمارة وإدراجها في قاعدة البيانات الجغرافية، ووضع رمز مميز لجميع الوحدات، ومن ثم يتم تثبيت لوحات مكاني للوحدات، وإعداد بيانات التنقل داخل المباني، بالإضافة إلى تحديث نظام مكاني المستخدم حالياً من قبل الجمهور ليشمل الوحدات ويعرض إرشادات ووجهات التنقل داخل المباني.

وذكرت مريم المهيري أن نظام عنونة الوحدات الجديد يعتبر من الأنظمة الاستشرافية للمستقبل حيث سيستخدم في جميع الخدمات الحكومية الخاصة للوصول الى مواقع الوحدات في الخدمات ذات العلاقة بالطوارئ والبيانات الاحصائية وخدمات التوصيل ومن المتوقع أن يتم في المستقبل استخدامات واسعة للطائرات بدون طيار والمركبات ذاتية القيادة في الخدمات الحكومية والتجارية والسياحية التي تتطلب أنظمة دقيقة للعنونة على مستوى تفاصيل الوحدات داخل الأبنية وبقواعد بيانات ثلاثية الابعاد وبدقة عالية، هذا ما سيم توفيره من خلال هذه المبادرة المتكاملة للعنونة الحديثة.

رمز الوحدة



هو الرمز المميز، ويتكون من 6 أحرف وأرقام في اللوحة على النحو التالي: DMHQ01 حيث تمثل هذه الرموز الرقمية الستة عنوان الوحدة على اللوحةالذي سيتم استخدامه من قبل الجمهور وهي عبارة عن رمز مبتكر ومختصر ليسهل استخدامه بواسطة الجمهور.

وقالت المهيري: «تم اليوم تثبيت أول لوحة بالتنسيق المسبق مع المدينة الذكية لفيستيفال سيتي وتشمل توقيع اتفاقية نفتهم في مجال البنية التحتية الجيومكانية لدبي (جيودبي)، كما نحرص على إطلاق المبادرات النوعية التي تسهم في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تحويل دبي إلى أذكى مدينة في العالم، وتثبت جديتنا في خلق نموذج عالمي يحتذى في تطبيق مفهوم المدينة الذكية».