الشارقة الخيرية تقدم 13.5 مليون درهم مساعدات شهرية للأسر المتعففة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”



بفضل دعم المحسنين، عززت جمعية الشارقة الخيرية برامجها لدعم الأسر المتعففة بإنفاق 13.5 مليون درهم كمساعدات شهرية منذ مطلع العام الجاري، وبلغت أعداد المستفيدين قرابة 1300 أسرة بشكل شهري منتظم من حالات معدومي الدخل.

وأكد عبدالله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي أن الجمعية تعول على تبرعات المحسنين ومساهماتهم الخيرية لدعم الأسر المستحقة، حيث تضم الجمعية بين سجلاتها عدداً كبيراً من حالات الأرامل والأيتام والأسر المتعففة والمطلقات ممن لا دخل يضمن لهم الحياة الكريمة، وتوفر الجمعية لهذه الحالات مساعدات نقدية بمثابة رواتب شهرية.

وأشار إلى أن دور الجمعية هو مساندة الفقراء وذوي الدخل المحدود في استقرار أوضاعهم المعيشية، وهو ما يجعل منها هدفاً أسمى وأكثر رقياً وتحضراً يتجسد في صون كرامة الإنسان واحترام آدميته، مؤكداً أن الجمعية تنفق سنوياً ما يقارب 17 مليون درهم لدعم برامج المساعدات الشهرية، كما قامت الجمعية بالتوسع في صرف مساعداتها الشهرية لتشمل كثيراً من المتضررين بفعل الجائحة.