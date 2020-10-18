شرطة الشارقة تضبط 21 ألف مخالفة للتدابير الاحترازية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”



ضبطت لجنة التفتيش للسكنات العمالية في إدارة المهام الخاصة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، أكثر من 21 ألف مخالفة لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، في إطار الحملة التفتيشية واسعة النطاق التي تنفذها اللجنة، واستهدفت من خلالها سكنات العمال في مختلف المناطق في مدينة الشارقة التي تأتي ضمن الجهود الوقائية والتدابير الاحترازية المكثفة التي تقوم بها الجهات المختصة في الدولة لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19».

وبين العميد الدكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام العمليات المركزية في شرطة الشارقة، أن لجنة التفتيش على السكنات العمالية (في إدارة المهام الخاصة) تمكنت من رصد 21 ألفاً و157 مخالفة احترازية في إمارة الشارقة، خلال الفترة من 20 مايو وحتى 1 من أكتوبر الجاري، منها 6 آلاف و959 مخالفة تم رصدها في المناطق الصناعية في الإمارة، وذلك بواسطة دورياتها التي تسيرها على مدار الساعة لدعم جهود الجهات المختصة بمتابعة مدى التزام فئات المجتمع بالمعايير والإجراءات الاحترازية.

وأثنى على تضافر الجهود والتنسيق القائم بين فرق العمل المختلفة، خاصة مع بلدية الشارقة، والدائرة الاقتصادية، بمتابعة الأنشطة التجارية في المناطق الصناعية وغيرها من المناطق، وتنبيه العاملين فيها بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، ومخالفة أصحاب المحال التجارية غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، ومنها عدم ارتداء الكمامات، أو عدم ترك مسافة التباعد الجسدي، أو تجاوز النسبة المحددة للركاب.

وأكد العميد الناعور حرص الجهات المختصة بشرطة الشارقة على تنفيذ البرامج التوعوية، مشيراً إلى قيام هيئة تطوير معايير العمل بتوزيع 170 ألفاً و89 نشرة توعوية، بمختلف اللغات على مختلف الوسائل الإعلامية، حتى الخامس من أكتوبر الجاري، ضمن جهودها في تعريف أفراد المجتمع بالإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19).